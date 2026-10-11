Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) вновь призвало авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена (хуситы) вновь предупреждают все авиакомпании, специалистов, сотрудников и путешественников о недопустимости использования саудовских аэропортов и воздушного пространства, поскольку они являются целями для ударов и театром военных действий для наших сил, за исключением аэропортов Мекки и Медины», – написал Сариа в Telegram-канале.

Он призвал «отнестись к предупреждениям серьезно» и заявил, что Эр-Рияд будет нести ответственность за любые последствия неудачных перехватов ракет и беспилотников.

Сариа также подчеркнул, что хуситы продолжат придерживаться принципа «аэропорт за аэропорт, блокада за блокаду и эскалация за эскалацию», пока не достигнут своих целей.

Накануне Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли не менее 12 человек, еще 309 получили ранения. По данным The Wall Street Journal, терминалы 3 и 4 аэропорта получили значительные повреждения после прямых попаданий ракет, а его работа была приостановлена.