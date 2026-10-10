Президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира. По его словам, он предотвратил множество событий и остановил восемь войн, однако награду присудили другому человеку.

«Я предотвратил много событий. Я остановил восемь войн, а они дали Нобелевскую премию человеку, о котором никто никогда не слышал. Всё, что мы знаем, — это то, что, я думаю, она очень негативно относится к Израилю. В Норвегии что-то не так, позвольте вам сказать», — заявил Трамп.

Нобелевскую премию мира вручают в Осло, столице Норвегии. Остальные Нобелевские премии присуждаются в Стокгольме, Швеция.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира.