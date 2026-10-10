В США произошла стрельба, в ходе которой были убиты по меньшей мере девять человек. Об этом сообщил телеканал CBS.

В городе Эри, штат Пенсильвания, после сообщений о стрельбе полиция приехала на место около 17:00 по местному времени. Возле дома предполагаемого стрелка были обнаружены тела двух женщин, еще несколько убитых, включая двух детей, нашли внутри.

Известно, что подозреваемый покончил с собой до того, как служители правопорядка успели попасть в здание. В полиции также отметили, что сейчас угрозы общественной безопасности нет, начато расследование. Другие детали случившегося на момент написания материала неизвестны.