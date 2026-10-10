Российская армия 10 октября нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. После объявления воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы, была активирована система ПВО.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, одна из сбитых ракет упала на территорию ресторана в Оболонском районе. В результате пострадали не менее шести человек, пятеро из них были госпитализированы.

По данным АЗЕРТАДЖ, повреждён ресторан «Desant», специализирующийся на азербайджанской национальной кухне. Информация о том, были ли среди пострадавших граждане Азербайджана, уточняется.