Не менее трех человек получили ножевые ранения в частной школе Варшавы, где 21-летняя учащаяся напала на трех девушек, сообщает TVP Info со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции Яцека Вишневского.

«Произошел инцидент с использованием острого и опасного предмета. Сотрудники полиции на месте», – сказал Вишневский.

Нападение произошло между 12:00 и 13:00 по местному времени в здании школы на Минской улице, возле кабинета секретариата. По данным правоохранительных органов, 21-летняя учащаяся бросилась с ножом на 17-летнюю девушку. Ранения также получили еще две девушки в возрасте 17 и 24 лет. Их жизни ничто не угрожает.

Полиция задержала нападавшую. Ее мотивы пока неизвестны. По предварительным данным, она не была знакома с пострадавшими.

Это уже третье за неделю нападение с ножом в польских учебных заведениях. Первое произошло 7 октября в техникуме города Остроленка: тогда ранения получили девять человек, в том числе учащиеся, преподаватели и двое случайных прохожих. Нападавшим оказался 19-летний студент техникума. После инцидента его госпитализировали с ранениями, которые он нанес себе сам.

На следующий день 15-летний бывший ученик начальной школы в Лещидул-Новинах напал на уборщицу. Женщина скончалась в реанимации. Также пострадали учитель и директор школы, которые пытались обезвредить нападавшего.