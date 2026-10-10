Президент США Дональд Трамп вновь возмутился тем, что не получил Нобелевскую премию мира, и перечислил свои достижения в урегулировании международных конфликтов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он урегулировал восемь войн и близок к завершению или урегулированию еще двух. Он также заявил, что добился возвращения всех израильских заложников, включая последних 28 — живых и погибших, — а также освобождения и возвращения домой сотен заложников из разных стран.

Кроме того, президент США объявил о победе в войне в Венесуэле и захвате руководившего страной «жестокого диктатора». Трамп также подчеркнул, что не позволил Ирану получить ядерное оружие.

«И многое другое! И все же, несмотря на все это, ни я, ни Соединенные Штаты Америки не получили Нобелевскую премию мира. Вот это да!» – написал он.

Премию мира за 2026 год 9 октября присудили южноафриканской правозащитнице Нави Пиллэй, ранее занимавшей пост верховного комиссара ООН по правам человека и работавшей судьей Апелляционной палаты Международного уголовного суда (МУС). Спустя несколько часов после объявления лауреата США ввели санкции против МУС.