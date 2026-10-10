Современные немецкие поезда с искусственным интеллектом вынуждены работать на железной дороге, где часть оборудования не менялась больше века, пишет Bloomberg.

До недавнего времени на некоторых участках, в том числе на направлениях к австрийской границе, движением поездов управляли с помощью систем, установленных еще в 1899 году, во времена кайзера Вильгельма II. Операторы переключали стрелки рычагами и рукоятками, соединенными с механизмами проводами.

В конце прошлого года такую систему заменили на электронную в баварском Мюльдорфе-ам-Инн. Однако по всей Германии почти пятая часть стрелочных переводов государственной железнодорожной сети по-прежнему работает на механическом управлении.

При этом сами поезда оснащены передовыми технологиями. По словам генерального директора Siemens Mobility Михаэля Петера, флагманский экспресс ICE оборудован примерно тысячей датчиков, которые ежедневно генерируют около миллиарда точек данных.

Модернизации мешает отсутствие единых стандартов. По данным Bloomberg, в Германии используют около 100 различных типов систем блокировки, что усложняет обслуживание оборудования и внедрение новых технологий.

«В сфере цифровизации на железных дорогах слишком много противоречивых ситуаций. Слишком мало стандартизации, слишком мало стандартизированных интерфейсов», – заявил агентству управляющий директор отраслевой ассоциации Allianz pro Schiene Дирк Флеге.

Одним из решений должна стать Европейская система управления движением поездов (ETCS), которая призвана заменить национальные системы единым стандартом. Она позволит цифровым технологиям координировать движение поездов и оперативно пересчитывать график, чтобы возвращать движение в нормальный режим после сбоев. Однако Германия переходит на ETCS медленно. К концу 2025 года систему установили лишь на 683 км из более чем 33 тыс. км железнодорожной сети страны.