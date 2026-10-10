В Турции могут разрешить продажу сигарет только при предъявлении удостоверения личности, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в эфире TRT Haber.

«Продажа сигарет станет возможной лишь по удостоверению личности. Регламентирующий это законопроект мы в ближайшие недели представим в парламент», – сказал министр.

Турецкие власти рассматривают возможность пожизненного запрета на продажу табачных изделий людям, родившимся после 1 января 2015 года. Предполагается, что ограничение может вступить в силу к 2040 году.

По словам члена президентского совета по вопросам здравоохранения Токера Эргюдера, объем продаж сигарет в Турции вырос с 4,5 млрд пачек в 2012 году до 8 млрд в 2025 году. Он отметил, что рост числа курящих особенно заметен среди молодежи и женщин.