Российские беспилотники днем 10 октября атаковали два района Харькова, попав в том числе в медицинское учреждение, где после удара вспыхнул пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Первый удар зафиксировали в Холодногорском районе. По словам Терехова, удар был нанесен посредством беспилотника типа «Молния». Последствия попадания уточняются.

Позже российский дрон ударил по медицинскому учреждению в Слободском районе, после чего на месте начался пожар.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека. Медики оказывают им необходимую помощь.