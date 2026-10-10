Ураган «Исайас» достиг американского побережья Мексиканского залива вечером в пятницу, сообщает телеканал ABC News.

«Шторм второй категории (по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона) достиг западной части штата Флорида в 20:30 по местному времени (3:30 по Баку-ред.) в районе города Дестин. Максимальная скорость ветра достигала 105 миль в час (169 км/ч)», — отмечает телеканал со ссылкой на сообщения Национального центра по наблюдению за ураганами.

Порывы ветра повалили линии электропередачи на западе Флориды и на юге штата Алабама, без электричества остались почти 500 тыс. человек. Ожидается штормовой нагон высотой до 2,7 метра вдоль побережья — от границы Алабамы и Флориды до пляжа Грейтон (Флорида).