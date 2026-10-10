Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не слышал о бывшем верховном комиссаре ООН по правам человека Нави Пиллай, которую в пятницу объявили лауреатом Нобелевской премии мира.

«Они отдали Нобелевскую премию мира человеку, о котором лично я никогда не слышал. В общем-то, о ней никто не слышал. Она — человек-загадка», — сказал он во время выступления на митинге в штате Нью-Йорк.

Трамп предположил, что заслуживает премию мира гораздо больше.

«Если вы остановили одну войну, то вам дают Нобелевскую премию. А я остановил восемь войн», — сказал американский лидер.

Позже в ходе выступления он выразил мнение, что мог бы претендовать сразу на восемь премий мира — по одной за каждый конфликт, который, по подсчетам Трампа, он остановил.

«Они отдали премию либералу из ООН. Тем не менее, поздравляю ее. (…) Им следовало отдать эту премию мне и США», — добавил он.

В заключение Трамп раскритиковал членов Нобелевского комитета в Осло, присуждающих Нобелевскую премию мира, назвав их «врагами цивилизации».