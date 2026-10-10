Размер ущерба, нанесенного в ходе беспорядков, в которые переросли некоторые акции протеста старшеклассников и студентов во Франции, достиг «по меньшей мере €30 млн».

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Министерство образования Франции.

Данную сумму источник агентства подтвердил, основываясь на отчетах региональных властей. Власти отмечают «явное снижение интенсивности» манифестаций, «которое наблюдается уже несколько дней». Протесты сейчас приобрели местный характер «либо из-за местной политизации, либо на фоне реальных местных проблем».

Из 141 учебного заведения, закрытого 9 октября в связи с протестами, большинство расположены в столичном регионе Иль-де-Франс, а также на севере, в западной части страны и в окрестностях Лиона.