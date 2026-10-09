Центр по борьбе с дезинформацией Управления коммуникаций администрации президента Турции заявил о выявлении в ряде международных СМИ и социальных сетях злонамеренных публикаций, направленных против отношений между Турцией и Азербайджаном.

В ведомстве отметили, что эти материалы нацелены на подрыв нерушимых связей между двумя странами, их стратегического союзничества и принципа «Один народ — два государства».

Согласно заявлению, подобные публикации представляют собой открытую информационную операцию, целью которой является нанесение ущерба исторически сложившимся отношениям между двумя дружественными и братскими государствами, а также нарушение регионального мира и стабильности.

«Турция и Азербайджан решительно продолжают развивать свои отношения во всех сферах на основе общей истории, культуры и нерушимого братства», — подчеркнули в Центре.

В ведомстве заявили, что попытки ввести общественность в заблуждение посредством манипулятивных утверждений о стратегическом партнерстве, совместных шагах и сотрудничестве двух стран не достигнут своей цели.

Центр также призвал общественность не доверять материалам, распространяемым в целях психологической войны, и принимать во внимание исключительно заявления официальных органов.