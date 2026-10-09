Второй пилот авиакомпании Flydubai подозревается в подготовке террористического акта, целью которого был аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Об этом сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM со ссылкой на генерального прокурора страны Хамада Саифа Аль Шамси.

По данным следствия, 29-летний подозреваемый намеревался захватить управление пассажирским самолетом и направить его на терминал аэропорта. В прокуратуре считают, что нападение было заранее спланировано.

Как сообщил Аль Шамси, интерес обвиняемого к экстремистской идеологии возник еще в 2017 году, когда он учился в Австралии. В этот период он изучал радикальную литературу и просматривал в интернете материалы, пропагандирующие деятельность террористических организаций и атаки смертников.

По версии следствия, подозреваемый также находился под влиянием терактов 11 сентября 2001 года в США и рассчитывал осуществить аналогичное нападение с использованием пассажирского самолета.