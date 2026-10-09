Министерство финансов США внесло Международный уголовный суд (МУС) в санкционный список.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Данный орган внесен в список SDN на основании исполнительного указа, который президент США Дональд Трамп подписал в феврале 2025 года. Вашингтонская администрация тогда обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников, таких как Израиль. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

Вместе с тем Минфин США опубликовал несколько лицензий, которые на время выводят из-под рестрикций некоторые операции с МУС.

Как пишет Reuters, Администрация президента США Дональда Трампа ввела масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, распространив ограничения на организацию в целом. Новые меры значительно расширяют ранее действовавшие ограничения, которые касались отдельных судей и прокуроров МУС. Теперь под действие санкций могут попасть компании, предоставляющие суду финансовые, технологические и другие услуги.

Новые санкции могут серьезно осложнить деятельность суда. В частности, ограничения способны затронуть банковские операции, международные платежи, страхование, использование программного обеспечения, хранение данных и оплату услуг подрядчиков.

По данным Reuters, Вашингтон рассчитывает добиться изменения политики МУС, однако новые меры могут привести к дальнейшему обострению отношений США с европейскими союзниками, поддерживающими деятельность суда.