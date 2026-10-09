В московских аэропортах на фоне угрозы атаки украинских беспилотников за сутки задержали 373 рейса, ещё 62 отменили. Массовые сбои в расписании затронули воздушные гавани Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Внуково, где задержали 158 рейсов и отменили ещё 38. В Шереметьево с опозданием отправлялись или прибывали 157 самолётов, 11 рейсов были отменены.

В Домодедово от расписания отстали 58 рейсов, ещё 13 не состоялись. Всего изменения затронули 435 рейсов.

В Москве и Московской области действует воздушная тревога на фоне атаки БПЛА. В связи с угрозой беспилотников аэропорты вводят режим «Ковёр», предусматривающий временное ограничение взлётов и посадок воздушных судов.