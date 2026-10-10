Азербайджанское кино продолжает развиваться, однако перед отраслью по-прежнему стоят вопросы финансирования, подготовки профессиональных кадров и создания условий для реализации творческих проектов. Насколько эффективно взаимодействуют государственные структуры и кинематографисты? Почему молодые специалисты редко получают возможность учиться непосредственно на съёмочной площадке? И как ограниченный бюджет влияет на конечный результат? Об этом в интервью «Минвал» рассказал режиссёр Самир Керимоглу.

— Сегодня в азербайджанском кинематографе действует несколько структур, в том числе Союз кинематографистов и государственные институты поддержки кино. Насколько совместимы бюрократические механизмы и творческий процесс?

— Я считаю, что чем больше организаций, через которые можно реализовать свой проект, тем лучше. Если я не смогу найти поддержку в одной структуре, у меня должна быть возможность обратиться в другую. Важно, чтобы у творческого человека оставался выбор.

При этом существующих механизмов недостаточно. Я считаю, что необходим отдельный фонд развития кинематографии. К его работе можно привлекать опытных продюсеров, в том числе иностранных специалистов. Было бы полезно сотрудничать со странами, в которых кинопроизводство уже хорошо развито, перенимать их опыт и создавать совместные проекты.

Главное, чтобы эти структуры не просто существовали, а помогали создавать фильмы и обеспечивали реальные результаты.

— После смерти Расима Балаева в Союзе кинематографистов возникли разногласия по поводу руководства. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Я не являюсь членом Союза и не могу подробно судить о происходившем. Насколько я понимаю, разногласия были связаны прежде всего с вопросом председательства.

Мне бы хотелось, чтобы независимо от того, кто возглавляет организацию, её деятельность приносила пользу всему кинематографическому сообществу. Режиссёры, продюсеры, авторы и другие творческие специалисты должны получать поддержку. Причём речь идёт и о молодых кинематографистах, и об уже состоявшихся профессионалах.

В конечном счёте оценивать работу любой организации нужно по результатам. Если она помогает снимать фильмы, развивать отрасль и реализовывать новые проекты, значит, её деятельность приносит пользу.

— Вы говорите о результатах, но насколько заметна сегодня работа подобных организаций?

— Честно говоря, я не следил подробно за их деятельностью и не могу дать объективную оценку. В своё время я общался с Рустамом Ибрагимбековым, который был моим художественным руководителем во время работы над фильмом «Не я», примерно в 2010–2011 годах. Но о том, что происходило в дальнейшем, я знаю немного.

Поэтому мне сложно делать определённые выводы. Я надеюсь, что работа этих организаций будет приносить всё больше результатов и что от этого выиграет азербайджанское кино в целом.

— Насколько эффективно в Азербайджане готовят новые кадры для кинематографа? Достаточно ли у студентов возможностей получить практический опыт?

— На мой взгляд, практической подготовке необходимо уделять гораздо больше внимания. Кинопроизводство — это такая сфера, в которой одного теоретического образования недостаточно. Человек должен видеть, как снимается фильм, как организована работа на площадке, как взаимодействуют режиссёр, актёры и вся съёмочная группа.

Сейчас я снимаю полнометражный фильм при поддержке Агентства кинематографии Азербайджана — «Арка». Мы уже провели более 30 съёмочных дней, но за это время к нам ни разу не обращались с предложением направить студентов режиссёрских, актёрских или сценарных факультетов для прохождения практики.

Мне кажется, это упущенная возможность. Ведь и студентам нужен опыт, и режиссёрам могут пригодиться молодые специалисты. Среди них вполне могут оказаться талантливые ребята, которые способны включиться в работу, помогать съёмочной группе и постепенно набираться профессионального опыта.

При этом я не считаю, что вся ответственность лежит исключительно на образовательных учреждениях. Важна инициатива и самих студентов. Они должны интересоваться кинопроизводством, искать возможности для практики. Государственные структуры, в свою очередь, могли бы помогать им устанавливать контакты с действующими съёмочными группами.

Это должен быть взаимный процесс.

— Ушло поколение выдающихся азербайджанских актёров. Есть ли сегодня артисты, способные занять их место? И созданы ли условия для раскрытия их таланта?

— Талантливые актёры у нас есть. Я регулярно смотрю первые серии сериалов и часто замечаю интересных исполнителей. Иногда уже по первым эпизодам можно понять, что у актёра есть потенциал.

Бывает, что я вижу артиста в сериале и понимаю: его можно пригласить в кино. Так поступают и другие режиссёры. Сериалы в этом смысле становятся площадкой, на которой можно обнаружить новые имена.

Проблема, на мой взгляд, заключается прежде всего в финансировании. Бюджеты наших сериалов ограничены, поэтому сложно обеспечить тот уровень производства, которого хотелось бы достичь. Сравнивать наши возможности даже с российским производством, не говоря уже о европейском, пока непросто.

Тем не менее наши актёры и съёмочные группы стараются работать в имеющихся условиях и создавать достойный материал. Возможности для профессионального роста существуют и в сериалах, и в полнометражном кино. Но для более полной реализации таланта необходимы соответствующие материальные условия.

— Какие отечественные сериалы вы могли бы выделить?

— Мне запомнилась и «Красная зона». Несмотря на то что это ежедневный сериал, он произвёл на меня хорошее впечатление.

Многое зависит от автора и режиссёра — от того, как они преподносят материал зрителю. Важно не просто выполнить работу в установленные сроки, а постараться рассказать историю качественно и увлекательно.

Зритель заслуживает хорошего материала. Даже при ограниченных ресурсах режиссёр должен стремиться к этому.

— Значит, качественное кино можно снимать и при небольшом бюджете?

— У всего есть свои пределы. Я сейчас снимаю полнометражный фильм продолжительностью около двух часов, и бюджет у нас ограничен. Максимальная сумма составляет примерно 400 тысяч, но после вычета налогов остаётся немногим более 300 тысяч.

Это накладывает определённые ограничения — и технические, и организационные. Например, возникают сложности с массовкой. В какой-то сцене по замыслу режиссёра должны присутствовать 150 человек, но имеющихся средств хватает только на 50.

Конечно, можно попытаться решить эту задачу постановочными средствами, но визуальный результат всё равно будет отличаться. Для профессионала такие детали имеют значение: мы хотим, чтобы сцена выглядела именно так, как задумано.

Агентство кинематографии старается помогать нам, чтобы в итоге получился достойный фильм. Но возможности поддержки тоже не безграничны.

Я уверен, что сдам хороший материал. Однако при большем бюджете результат мог бы быть значительно лучше. Это не вопрос желания или профессионализма — просто существуют объективные финансовые ограничения.

— Что, на ваш взгляд, необходимо сделать в первую очередь для развития азербайджанского кино?

— Я бы выделил несколько направлений. Во-первых, необходимы дополнительные механизмы финансирования, в том числе фонд развития кинематографии. Во-вторых, нужно активнее привлекать опытных продюсеров и использовать международный опыт. В-третьих, следует наладить взаимодействие между образовательными учреждениями и действующими съёмочными группами, чтобы молодые специалисты получали практику.

У нас есть талантливые актёры, режиссёры и другие профессионалы. Им нужны возможности для работы, достаточные ресурсы и условия, в которых можно реализовывать свои идеи.

Я думаю, что развитие кинопроизводства невозможно остановить. Во всём мире снимают фильмы, и этот процесс будет продолжаться. Надеюсь, со временем наши кинематографисты научатся не только создавать интересные картины, но и зарабатывать на своём труде. Тогда результаты будут ещё лучше.