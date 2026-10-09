Часть инфраструктуры дата-центра «Яндекса» в Калуге повреждена из-за атаки БПЛА. Об этом говорится в сообщении компании.

«Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя», — сообщили в компании. Там сообщили, что часть сервисов из-за этого может работать с перебоями.

Украинские военные ударили беспилотниками по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области в ночь на 8 октября. Возник пожар. Люди не пострадали, но дата-центр временно остановил работу. Часть сервисов самого «Яндекса» и ресурсы компаний, которые пользовались его инфраструктурой в Сасово, столкнулись со сбоями в своей работе. В частности, возникли проблемы с доступом к сайтам РЖД, «Мегафона» и ряда российских СМИ.