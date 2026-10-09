Алма-Атинская декларация сыграла ключевую роль в установлении мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменбаши.

«Мир между Арменией и Азербайджаном — свершившийся факт», — подчеркнул он.

По словам Пашиняна, основой мирного процесса стали принципы Алма-Атинской декларации 1991 года, закрепляющие признание территориальной целостности государств. Он напомнил, что в октябре 2022 года стороны подтвердили приверженность этому документу на встрече в Праге.

Премьер-министр Армении также отметил роль президента России Владимира Путина в достижении прекращения огня в ноябре 2020 года. При этом он заявил, что полноценного мира удалось добиться лишь после длительного переговорного процесса.

Пашинян сообщил, что в 2024 году Армения и Азербайджан подписали и ратифицировали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы. Документ предусматривает использование Алма-Атинской декларации в качестве основного принципа разграничения.

По его словам, за последние более чем два года в результате перестрелок между армянской и азербайджанской сторонами не было погибших и раненых.

Пашинян также заявил, что между двумя странами началась двусторонняя торговля, а Азербайджан уже почти год открыт для перевозки армянских грузов. Кроме того, стороны провели делимитацию и демаркацию 12-километрового участка государственной границы.

Говоря о мирном соглашении, парафированном 8 августа 2025 года в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа, Пашинян процитировал положения об отсутствии взаимных территориальных претензий и уважении территориальной целостности друг друга.