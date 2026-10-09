В Баку из-за ремонтных работ на улице Ильгара Мусаева в поселке Ени Гюняшли временно ограничено движение транспорта.

Как сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта, в связи с этим движение автобусов №20, 55 и 104 организовано по альтернативным улицам.

Начальная остановка маршрута №20 перенесена на улицу Сурхая Ночуева в Ени Гюняшли.

Конечная остановка маршрута №55 перенесена на улицу Этибара Бекирли в поселке Гарачухур.

Маршрут №104 проходит по улицам 52-я Гарачухур и Хатама Аллахвердиева, Зыхскому шоссе и проспекту Гянджа, после чего возвращается на действующую схему движения.