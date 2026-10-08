Во Львовской области столкнулись дизель-поезд «Львов – Сокаль» и электровоз, в результате чего пострадали машинист и четыре пассажира, сообщает «Укрзализныця».

«Во время отправления со станции Подзамче дизель-поезд «Львов – Сокаль» столкнулся с электровозом. Травму ноги получил машинист дизель-поезда, также медицинская помощь оказывается 4 пассажирам дизель-поезда. Машинисты электровоза не пострадали», – говорится в сообщении компании.

О состоянии пострадавших пассажиров и возможных причинах столкновения пока не сообщается.