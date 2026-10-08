Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян побеседовали во время культурной программы в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

Главы Азербайджана и Армении находились среди участников фестиваль национальных блюд государств-членов Содружества. Им предложили суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой, самсу с мясом, тыквой и зеленью. Алиев и Пашинян сидят рядом. Президент Азербайджана и премьер Армении провели небольшую беседу.

Содержание беседы Алиева и Пашиняна не сообщается.