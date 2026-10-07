В поселке Мардакан Хазарского района Баку произошло ДТП с участием автомобиля Lada Granta и автобуса Daewoo.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, информация об аварии и заблокированном в автомобиле человеке поступила на горячую линию «112». На место были направлены спасатели Службы спасения особого риска.

Установлено, что после ДТП водитель Lada Granta потерял управление, автомобиль врезался в дерево и деформировался. Водитель оказался зажат в салоне.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из автомобиля Эльчина Гадим оглу Гадимова, 1985 года рождения, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится расследование.