Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли контрабандный ввоз в страну лекарственных средств на сумму более полмиллиона манатов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, совместную операцию провели сотрудники Главного оперативно-следственного управления, Бакинского главного таможенного управления и Товузского таможенного управления ГТК.

Так, на таможенном посту «Красный мост» для проверки было остановлено грузовое транспортное средство, следовавшее из Грузии в Азербайджан.

В ходе досмотра среди официально импортируемых в страну лекарственных средств были обнаружены незадекларированные таможенному органу 82 наименования лекарственных средств общей стоимостью 507 тысяч манатов.

По факту начато расследование.