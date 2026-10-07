В Баку, Агдере, Гёранбое, Гёйчае и Евлахе 7 октября возникнут перебои с электроснабжением.

Как сообщает ОАО «Азеришыг», ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ.

Так, в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Исмаил бека Гутгашенлы, Мирали Сеидова, на части Парламентского проспекта и вблизи массива «Ганлы гёль».

В поселке Биляджяри Бинагадинского района перебои с 10:00 до 16:00 будут наблюдаться на улице Худадата бека Мелик-Асланова и в новом жилом массиве.

Кроме того, с 12:00 до 17:00 отключения будут введены в селах Ашагы Оратаг и Юхары Оратаг.

В Гёранбойском районе с 11:00 до 16:00 света не будет в селе Йолгулулар.

В Гёйчайском районе на вемя работ с 10:00 до 15:00 отключения будут в селах Алыкянд, Чярякя, Хюнгютлю, Халитли, Гарахыдыр, Гараман, Лякчылпаг, Маллы Шыхлы, Мырты, Ялман, Ениарх.

В Евлахском районе света не будет в селах Ашагы Гархун и Юхары Гархун с 10:00 до 15:00.

«После завершения плановых работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», — добавили в «Азеришыг».