Представители семи стран НАТО в ближайшие недели встретятся в Польше по инициативе США, сообщает Polsat News.

В переговорах примут участие Германия, Норвегия, Швеция, США, Финляндия, Нидерланды и Польша. Одной из главных тем станет дальнейшее распределение ответственности за безопасность Альянса.

Американскую сторону представит заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

При этом на встречу не пригласили Великобританию, Францию и страны Балтии, что уже вызвало дискуссии. По данным СМИ, узкий формат должен подготовить предложения, которые позднее смогут обсудить все члены НАТО.