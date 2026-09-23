В Подмосковье рэпер Джиган открыл стрельбу в собственном доме и девять часов удерживал персонал и охрану. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, все произошло в ночь на 4 июля в КП «Шато Соверен». Джиган, вооруженный карабином «Сайга-9», надел камуфляж и собрал в гостиной прислугу. Он заявил, что все вокруг враги, якобы желающие его убить, и потребовал от собравшихся признаться в преступлениях.

Одного из охранников рэпер обвинил в педофилии, он заставил мужчину сознаться и несколько раз выстрелил в него. Остальной обслуживающий персонал певец обвинил в сливе личных данных, позволит убежать и открыл огонь. Дети рэпера успели спрятаться в шкафах и позвонить матери.

Охрана поселка в ситуацию не вмешалась, на место была вызвана полиция. Артиста удалось обезоружить, сейчас он находится в одном из рехабов в Израиле. Детей забрала Оксана Самойлова, ей пришлось усилить охрану из-за опасений за свою жизнь. По словам местных жителей, инцидент быстро «замяли».