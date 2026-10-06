Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял старшего советника специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуна.

Как сообщает МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-американских отношений, а также по региональным вопросам.

Байрамов отметил значение состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне исторического саммита для вывода отношений Азербайджана и США на уровень стратегического партнерства. Было отмечено, что после достигнутых в Вашингтоне договоренностей двусторонние связи динамично развиваются по различным направлениям.

В этом контексте стороны подчеркнули значение Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, подписанной 10 февраля 2026 года, для дальнейшего укрепления институциональной основы двусторонних отношений и определения новых направлений сотрудничества.

На встрече была рассмотрена деятельность рабочих групп, созданных в рамках реализации Хартии, а также работа по определению конкретных проектов и дорожных карт на предстоящий период.

Стороны затронули вопросы расширения азербайджано-американского экономического и энергетического сотрудничества. Было отмечено значение договоренностей, достигнутых в сферах энергетики, инвестиций, высоких технологий и других направлениях в рамках Бакинской энергетической недели и II Азербайджанского международного инвестиционного форума, для укрепления экономической основы стратегического партнерства двух стран.

Американской стороне также была представлена информация об инфраструктурных проектах Азербайджана, направленных на развитие энергетического, транспортного и логистического потенциала региона, расширение Среднего коридора, стимулирование инвестиций и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание было уделено проекту TRIPP. Было подчеркнуто, что его реализация внесет существенный вклад в развитие транспортных и экономических связей в регионе, обеспечение беспрепятственного сообщения через территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а также формирование более широких возможностей для регионального транзита.

На встрече также состоялся обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов проинформировал собеседника о шагах Азербайджана по продвижению мирной повестки, реализации достигнутых договоренностей, открытию региональных коммуникаций и укреплению устойчивого мира и стабильности в регионе, доведя до американской стороны позицию Баку.

Стороны подчеркнули важность продолжения усилий по развитию стратегического партнерства между Азербайджаном и США по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, а также наполнения достигнутых договоренностей конкретными практическими результатами.