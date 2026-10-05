По результатам конкурса, проведенного для поступления в магистратуру высших учебных заведений на 2026–2027 учебный год, определенное количество мест по государственному заказу осталось незаполненным.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Сообщается, что среди бакалавров, поступивших на соответствующие специальности на платной основе, был проведен дополнительный конкурс на оставшиеся вакантными места по государственному заказу с учетом набранных ими баллов.

По результатам дополнительного конкурса 195 студентов, поступивших в магистратуру, получили право на бесплатное обучение. Список этих студентов направлен в высшие учебные заведения для принятия соответствующих мер. Кроме того, информация об этом была направлена на номера мобильных телефонов, указанные в «Личных кабинетах» этих студентов.