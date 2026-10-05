Команда главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого подготовила план долгосрочной войны с Россией, который уже несколько недель находится на рассмотрении в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на двух высокопоставленных собеседников.

Издание пишет, что в документе расписаны цели и действия ВСУ для «сохранения Украины». Также в нем представлены сроки операций. Помимо стратегических вопросов, план затрагивает и подход Киева к обороне.