Вступление Украины в Евросоюз в начале 2027 года невозможно, заявила в интервью Corriere della Sera комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.
«Дата 1 января 2027 года была обозначена президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Вступление основано на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна», — сказала она.
Она отметила, что в связи с изменением геополитической обстановки для многих стран, не только для Украины, вступление в ЕС стало приоритетной задачей. Кос подчеркнула, что в вопросе вступления ни один кандидат не имеет привилегий, однако комиссар призвала учитывать ситуацию, в которой находится Украина.
«И именно поэтому мы обязаны ей помочь», — сказала она.
Кос также выразила надежду, что до конца текущего года будет открыто как можно больше кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС.