Вступление Украины в Евросоюз в начале 2027 года невозможно, заявила в интервью Corriere della Sera комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

«Дата 1 января 2027 года была обозначена президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Вступление основано на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна», — сказала она.

Она отметила, что в связи с изменением геополитической обстановки для многих стран, не только для Украины, вступление в ЕС стало приоритетной задачей. Кос подчеркнула, что в вопросе вступления ни один кандидат не имеет привилегий, однако комиссар призвала учитывать ситуацию, в которой находится Украина.

«И именно поэтому мы обязаны ей помочь», — сказала она.

Кос также выразила надежду, что до конца текущего года будет открыто как можно больше кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС.