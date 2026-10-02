В Азербайджане началась разработка правил применения технологий искусственного интеллекта в государственных структурах, а также требований к их внедрению.

Об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов в ходе панельной дискуссии на международной оборонной выставке ADEX 2026, предает Report.

По его словам, одной из задач службы является выявление и оценка рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта.

Новрузов сообщил, что вопросы безопасности ИИ станут центральной темой девятого саммита руководителей, отвечающих за информационную безопасность и информационные технологии в государственных органах Азербайджана. Мероприятие состоится 20 октября.

В рамках саммита приглашенные специалисты представят основные направления обеспечения безопасности при использовании ИИ. Также запланированы тематические панельные сессии и обсуждения.

В ближайшее время государственным органам будут направлены официальные письма с приглашением принять участие в мероприятии.