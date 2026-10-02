В связи с ремонтными работами сегодня, 2 октября, с 14:00 на ряде участков дорог в Сураханском районе будет ограничено движение транспортных средств.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ремонтные работы будут проводиться на Зыхском шоссе (бетонная дорога) в направлении автомобильной дороги к жилому комплексу MİDA, на автомобильной дороге жилого комплекса MİDA, а также на выезде от комплекса на Зыхское шоссе в направлении аэропорта.

В связи с ремонтными работами на указанных участках дорог будет ограничено движение транспортных средств.

AAYDA рекомендует водителям быть внимательными при движении и пользоваться альтернативными маршрутами.