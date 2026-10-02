Отношения между Баку и Москвой в настоящее время стабильные и развиваются в рамках добрососедства.

Об этом помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку, сообщает Report.