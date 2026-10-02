Если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, он никогда не допустил бы, чтобы азербайджанский народ столкнулся с такими бедами, никогда не допустил бы проявления сепаратистских тенденций в Карабахе.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан», передает Азертадж.
Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ, прекрасно зная обо всем этом, связывал свой путь к спасению только с Гейдаром Алиевым.
Ильхам Алиев отметил, что политический курс Гейдара Алиева остается неизменным:
«Естественно, с годами тактические и даже стратегические цели в определенной степени меняются, но генеральная линия остается неизменной – независимость, государственность, экономическая независимость, сильный военный потенциал и возможности максимального использования собственных ресурсов».