Если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, он никогда не допустил бы, чтобы азербайджанский народ столкнулся с такими бедами, никогда не допустил бы проявления сепаратистских тенденций в Карабахе.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан», передает Азертадж.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ, прекрасно зная обо всем этом, связывал свой путь к спасению только с Гейдаром Алиевым.

Ильхам Алиев отметил, что политический курс Гейдара Алиева остается неизменным: