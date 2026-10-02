Азербайджан – одна из редких стран в мировом масштабе, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов: сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и удобрения, главным источником для производства которых также является энергия.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан», передает Азертадж.

Президент отметил, что богатый энергетическими ресурсами Азербайджан сегодня превратился в очень серьезный геополитический фактор и фактор безопасности.