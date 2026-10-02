Россия планирует этой зимой провести наиболее масштабную кампанию ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины, чтобы оставить крупнейшие города без электричества, отопления и воды, пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников и документ, который Киев представил европейским партнерам как перехваченный российский план.

По данным издания, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на встрече с европейскими партнерами в Париже представил документ, в котором описывается кампания с применением до 1 000 ракет, беспилотников и авиабомб.

Предполагаемыми целями названы электрические подстанции, гидро- и теплоэлектростанции, котельные, а также объекты водоснабжения — насосные и очистные станции.

Особую обеспокоенность Киева, как пишет NYT, вызывает возможное нанесение ударов по распределительным подстанциям, связывающим три действующие украинские АЭС с энергосистемой. По оценке украинской стороны, повреждение этих объектов может вынудить атомные электростанции прекратить работу.

Основными целями предполагаемой кампании называются Киев, Харьков и Одесса. Согласно представленному плану, целью может быть сокращение подачи электроэнергии и тепла в этих городах до 90%, а также серьезное нарушение работы систем водоснабжения и канализации.

NYT отмечает, что реализация такого сценария способна привести к гуманитарному кризису в зимний период. При этом опубликованные сведения основаны на данных украинской стороны; независимого подтверждения того, что Россия утвердила или намерена реализовать описанный план, не приводится.