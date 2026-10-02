Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов обсудили расширение военного сотрудничества с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе встречи, проведенной в городе Шуша, было отмечено динамичное развитие братских и стратегических союзнических отношений между двумя странами по всем направлениям, включая военную сферу.

Особо было обращено внимание на то, что расширение масштабов военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией находится под постоянным контролем глав государств.

Министры обороны подчеркнули значимость совместных военных учений «Сила Единства-2026», а также проводимых встреч, выразив уверенность в том, что партнерство будет успешно продолжено и в будущем.

В ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также региональная безопасность и пути обеспечения устойчивого мира в регионе.