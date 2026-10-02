Украина официально ставит себе задачу вернуть российских миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова обратно под санкции.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига, сообщает «Европейская правда».

Он назвал снятие санкций «возмутительной историей», которую Киев пытался предотвратить «до последнего» публично и за кулисами. Однако, по словам министра, этот вопрос окончательно не закрыт.