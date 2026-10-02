Глава белорусского государства Александр Лукашенко советует Армении в своем стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади.

Об этом президент Беларуси заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает БЕЛТА.

«Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо — иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади? Не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить из этого общего рынка» — сказал Лукашенко.