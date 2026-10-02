Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются ливни. В отдельных местах возможны грозы, в ночь на 3 октября и в утренние часы дождь усилится. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 13-15°, днем ​​- 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-90%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются ливни. В отдельных местах осадки могут усилиться, возможны грозы, град, а в горных районах — снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный западный ветер в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем ​​- 16-20° тепла, в горах ночью — 2-5°, а днем ​​- 5-8° тепла.