Армения намерена продолжать взаимовыгодное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, принявший по видеосвязи участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Пашинян подчеркнул, что Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС, направленному на укрепление экономической стабильности и устойчивое развитие региона.

Вместе с тем армянский премьер обратил внимание на сохраняющиеся проблемы в функционировании общего рынка. По его словам, свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы является одним из основополагающих принципов ЕАЭС, однако его полноценная реализация по-прежнему требует дополнительных усилий.

Пашинян заявил, что после предыдущего заседания Межправительственного совета в Чолпон-Ате по ряду вопросов существенного прогресса добиться не удалось. Ранее он также указывал, что сохраняющиеся ограничения и административные барьеры препятствуют полноценной работе общего рынка ЕАЭС.

В этой связи глава правительства Армении призвал продолжить конструктивный диалог по устранению препятствий для экспорта и транзита армянской продукции в соответствии с нормами ЕАЭС.

По его словам, последовательное устранение существующих барьеров отвечает интересам всех государств союза и позволит обеспечить стабильность торговых потоков, более предсказуемые условия для бизнеса и дальнейшее развитие экономического сотрудничества.