Идеологическое пространство Азербайджана должно быть свободно от чуждых элементов и внешнего влияния.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде партии «Ени Азербайджан».

По словам главы государства, этот принцип одновременно является частью внешнеполитической стратегии Азербайджана.

«Мы выстраиваем и впредь должны выстраивать внешнюю политику так, чтобы никто не вмешивался в наши дела. Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство», — подчеркнул Алиев.

Президент отметил необходимость проведения независимой внешней политики и недопущения вмешательства во внутренние дела страны.