В Баку внесены изменения в организацию движения для снижения транспортной загруженности в направлении поселка Бинагади.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на пересечении Бинагадинского шоссе и улицы Захида Гамбарова увеличено количество полос движения.

На участке была нанесена новая дорожная разметка и организована дополнительная полоса для движения прямо.

Ранее проезд через перекресток в прямом направлении осуществлялся только по одной полосе. После изменений автомобили могут двигаться прямо уже по двум полосам.

В AYNA отметили, что реализация проекта позволила увеличить пропускную способность перекрестка и обеспечить более комфортное и бесперебойное движение транспорта.