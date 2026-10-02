Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов принял участие в процессе сбора хлопка в селе Фаталикенд Саатлинского района.

Во время посещения хлопкового поля министр сел за руль хлопкоуборочного комбайна и лично принял участие в сборе урожая, сообщает Qafqazinfo.

Мамедов также пообщался с работающим на поле механизатором Ясином Захеддиновым. Глава Минсельхоза поинтересовался его работой и ходом уборки хлопка.

Захеддинов рассказал, что управляет комбайном уже 10 лет. Он поделился своим опытом и рассказал о возможностях, которые современная сельскохозяйственная техника предоставляет при сборе хлопка.

В настоящее время уборка хлопка на полях продолжается с использованием современной техники и средств механизации.