В Азербайджане очередная индексация трудовых пенсий, как ожидается, будет проводиться по дифференцированному принципу.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, комментируя заявление президента Ильхама Алиева о предстоящем повышении минимальной зарплаты, пенсий и социальных пособий.

По словам депутата, с января 2027 года предусматривается индексация и повышение всех видов трудовых пенсий, которая охватит около 1,1 млн граждан.

«Ожидается, что в соответствии с обсуждаемыми изменениями индексация будет проводиться дифференцированно. Предусматривается расширение в пенсионной системе модели, основанной на социальных правах», — заявил Байрамов.

В настоящее время пенсии в Азербайджане индексируются в соответствии с темпами роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. По словам депутата, этот показатель останется основным критерием, однако будет применяться дифференцированный подход.

Байрамов также сообщил, что очередной социальный пакет планируется реализовать в начале 2027 года. Повышение минимальной заработной платы, по его словам, приобретет регулярный характер. Согласно внесенным ранее изменениям, размер минимальной зарплаты должен пересматриваться не реже одного раза в год.

Депутат отметил, что в проекте госбюджета на 2027 год на социальную сферу предусмотрено направить более 18,5 млрд манатов, что составит около 44% всех расходов.