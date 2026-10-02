Жители села Даг Гёйляр Шамахинского района Азербайджана за свои средства прокладывают прочную кирпичную дорогу, способную противостоять селям. Эта инициатива сельчан пришлась по душе даже предпринимателям-соотечественникам, проживающим за рубежом, да так, что они тоже решили внести свой вклад в это доброе дело — профинансировать прокладку дороги.

В прошлом году таким образом сельчанам удалось заасфальтировать около 10 километров дорог. Об этом в беседе с Minval сообщил глава муниципалитета Даг Гёйляр Чингиз Керимов.

По его словам, инициатива приобрела постоянный характер. Изначально сельчане стали собирать средства в копилку взаимопомощи при проведении поминок. Кроме того, сельчане решили не проводить пышные поминальные церемонии по случаю 40 дней и года после похорон. После того, как регулярные сели стали размывать дороги села, было решено направить остаток поминальных средств на восстановление дорог.

«Можно сказать, что в прошлом году было заасфальтировано около 10 километров дорог. Эта работа продолжается и в нынешнем году», — рассказал Керимов.

При этом не все участки удается покрыть асфальтом. Участки, которые пострадали от селей больше всего, решили не асфальтировать, а уложить цельным кубиком, чтобы вода больше не смыла дороги. Один из таких участков проходит по улице, названной в честь шехидов. Ее протяженность превышает три километра. На момент разговора большая часть работ была выполнена, оставалось завершить еще несколько сотен метров.

«Мы поняли, что асфальт на этом участке может не выдержать селевых вод, а вложенные средства со временем пропадут. Поэтому решили использовать тяжелые строительные камни. Работы выполняют сами жители села, помогая друг другу», — отметил глава муниципалитета.

По его словам, прокладка дорог обошлась населению в 50 тысяч манатов. Причем средства собирали всем миром. Подключились даже благотворители и их родственники за рубежом.

Керимов добавил, что подобная практика уже привлекла внимание жителей соседних сел. По его словам, о ней рассказывают в социальных сетях, а в некоторых селах также начали использовать строительные камни для укрепления дорог.

Муниципалитет, в свою очередь, участвует в ремонте и благоустройстве в пределах своих возможностей. Однако, как отметил Керимов, после объединения нескольких муниципалитетов на новую структуру легли дополнительные обязательства, в том числе задолженность по налогам. Пока долги не погашены, возможности направлять собранные средства на социальные проекты ограничены.