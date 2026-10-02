Одной из ключевых задач Азербайджана остается дальнейшее укрепление военной мощи.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил, выступая 2 октября на VIII съезде партии «Ени Азербайджан» в Баку.

Глава государства отметил, что Азербайджан одержал победу и сегодня конфликта между Азербайджаном и Арменией нет. Вместе с тем, по его словам, это не отменяет необходимости дальнейшего укрепления оборонного потенциала страны.