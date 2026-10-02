Нельзя возлагать всю вину только на прежнее руководство Армении. Хотя прежние армянские руководители – все они являются военными преступниками и должны понести заслуженное наказание.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан», передает Азертадж.