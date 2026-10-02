Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, заявил, что благодарен своему американскому коллеге Дональду Трампу за то, что тот «до предела обнажил политику Запада».

«Несмотря на ту суету, которая часто со стороны Трампа (утром — одно, вечером — другое), я ему благодарен за то, что он открыто обнажил политику Запада, и прежде всего США. Вот как есть», — цитирует Лукашенко Белта.

Белорусский президент отметил открытость Трампа в обозначении интересов США, таких как нефть в Венесуэле, безопасность на Кубе и интересы в Гренландии. При этом ни России, ни Китаю, никому другому не должно быть это интересно, помимо США, как то провозглашает Трамп, заявил Лукашенко.